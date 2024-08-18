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10:49, 18 августа 2024 года За сутки в центре "Партиот-57" в Орле помощь получили 200 человек Необходимые для беженцев вещи принимают по адресу: улица Привокзальная, дом 8.



Фото: архив

За минувшие сутки в орловском центре "Патриот-57" помощь получили 200 человек. Там работают волонтеры, которые формируют продуктовые наборы и сразу вручают их людям, чтобы им не приходилось ждать в очереди. Также волонтеры сортируют одежду по размерам и фасонам, после чего отправляют адресатам. тг-канал "Орловский тыл".



Напомним, что в нашем регионе находятся около трех тысяч жителей Курской области. Больше половины из них остановились в пунктах временного размещения. Сейчас эвакуированным из приграничных территорий требуются мужские дезодоранты, пена для бритья и бритвенные станки. Об этом информирует Напомним, что в нашем регионе находятся около трех тысяч жителей Курской области. Больше половины из них остановились в пунктах временного размещения.



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Сергей Мерцалов



