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15:05, 17 августа 2024 года Андрей Клычков поблагодарил волонтеров Глава региона посетил "Патриот-57", где собирают гуманитарную помощь.





Видео: "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области 17 августа побывал в центре "Патриот-57", где работают волонтеры и собирают гуманитарную помощь для курян. Глава области отметил, что волонтеры формируют продуктовые наборы, которые вручают сразу, чтобы люди не ждали очереди, сортируют одежду по размерам и фасонам, после чего посылки отправляются адресно.



– В каждом пункте определен телефон и ответственное лицо. Мы подготовили еще 14 новых ПВРов. Наша задача — оказать всем необходимую поддержку и помощь, - сказал Андрей Клычков.



Среди волонтеров есть и школьники. Они приходят в центр в будни даже на каникулах. Напомним, сейчас в регионе находятся более трех тысяч жителей Курской области, больше половины расположились в ПВР.





Сергей Силаев



