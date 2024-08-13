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10:34, 13 августа 2024 года В Орле покинувшим родной регион курянам помогают психологи МЧС Людям в ПВР оказывают поддержку.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле психологи МЧС России принимают участие в размещении и сопровождении беженцев из Курской области. Людям оказывают, в том числе, психологическую поддержку.



- Людей застали врасплох, они напуганы и растеряны. Но большинство уверены, что скоро смогут вернуться домой. Сегодня важно сконцентрировать внимание на том, что происходит здесь и сейчас: безопасность, удовлетворение базовых потребностей, простраивая только ближайшую перспективу - рассказывает Екатерина Парахина, психолог МЧС России из Орла.



О том, как и чем помочь курским переселенцам, читайте здесь.





Ольга СУПОНЕВА



