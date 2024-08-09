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16:50, 9 августа 2024 года В Орел прибыло еще более 150 человек из Курской области Беженцев на вокзале встретили сотрудники МЧС и силы "Бригады Катукова".



Фото: Денис Орлов

Днем 9 августа в Орел приехали еще более 150 человек из Курской области. Людей встретили на вокзале сотрудники МЧС и силы "Бригады Катукова". Об этом в своем тг-канале сообщил командир народной дружины Денис Орлов.



Напомним, что к утру 9 августа в Орловскую область из соседнего региона в общей сложности прибыло 343 человека. Их сопроводили до пункта временного размещения.



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Сергей Мерцалов



