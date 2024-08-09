В Орел прибыло еще более 150 человек из Курской области
Беженцев на вокзале встретили сотрудники МЧС и силы "Бригады Катукова".
Фото: Денис Орлов
Днем 9 августа в Орел приехали еще более 150 человек из Курской области. Людей встретили на вокзале сотрудники МЧС и силы "Бригады Катукова". Об этом в своем тг-канале сообщил командир народной дружины Денис Орлов.
Напомним, что к утру 9 августа в Орловскую область из соседнего региона в общей сложности прибыло 343 человека. Их сопроводили до пункта временного размещения.