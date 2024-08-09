В Орловскую область приехали почти 350 курян

Из них 118 - дети.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В ночь на 9 августа в Орловскую область приехали еще несколько десятков человек из Курской области. Курян встретили сотрудники МЧС, силы "Бригады Катукова", работу на месте координировал глава региона.



Всего в Орловскую область из Курской приехали уже 343 человека, из которых 118 — дети. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Прибывших ночью 9 августа сопроводили до пункта временного размещения.



Напомним, что для переселенцев из приграничных районов в Орловской области открыты четыре горячие линии:



• По вопросам образования (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88;

• По вопросам здравоохранения (госпитализация, обеспечение лекарствами): 8 (999) 604-08-09;

• По вопросам социальной защиты: 8 (800) 100-00-01;

• По вопросам миграции (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53.