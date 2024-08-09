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13:31, 9 августа 2024 года Орловская область развернула сеть помощи курскому приграничью В регионе открыты пункты временного размещения для эвакуированных людей, работают пункты сбора помощи.







Орловская область развернула сеть помощи курскому приграничью. В регионе открыты пункты временного размещения для эвакуированных людей, работают пункты сбора помощи.



В данный момент регион принял больше 300 курян. Несколько десятков людей прибыли в ночь на 9 августа.



Для переселенцев из приграничных районов в Орловской области открыты четыре горячие линии, а в гостинице "Русь" в Орле открыт круглосуточный пункт приема для временного размещения.



Работают пункты сбора помощи. Первые посылки уже уехали в Курскую область.



С 10:00 9 августа в Социальном кластере принимают помощь. Требуются новые вещи и обувь, продукты, средства бытовой гигиены. Всех неравнодушных ждут на Лескова, 22. 9 августа пункт сбора будет работать до 18:00. 10 августа – с 10:00 до 14:00.



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Мария Семак



