Андрей Клычков рассказал, что приютил пять дворняг
Губернатор выступил за регистрацию животных.
Фото: архив "Вестей"
Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что приютил пять дворняг. Собаки живут во дворе служебного жилья и дружат с маленьким домашним песиком семьи Клычковых.
Вопрос о том, как поживает собака губернатора, задала одна из местных жительниц во время прямой линии.
- У нас всегда были собаки, причем всегда маленькие. Вот жене подарили шпица. Он спит сколько хочет, гуляет сколько хочет. У нас пять дворовых собак, они все дружелюбные, с детьми играют, - отметил глава Орловщины.