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12:49, 6 августа 2024 года Андрей Клычков рассказал, что приютил пять дворняг Губернатор выступил за регистрацию животных.



Фото: архив "Вестей"

Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что приютил пять дворняг. Собаки живут во дворе служебного жилья и дружат с маленьким домашним песиком семьи Клычковых.



Вопрос о том, как поживает собака губернатора, задала одна из местных жительниц во время прямой линии.



- У нас всегда были собаки, причем всегда маленькие. Вот жене подарили шпица. Он спит сколько хочет, гуляет сколько хочет. У нас пять дворовых собак, они все дружелюбные, с детьми играют, - отметил глава Орловщины.



Андрей Клычков, в обсуждении темы безнадзорных животных отметил, что решение должно прийти "сверху". Он выразил мнение, что на федеральном уровне должен быть принят закон о регистрации животных.





Ольга СУПОНЕВА



