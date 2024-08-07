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13:10, 6 августа 2024 года

В Орловской области отловили почти 800 безнадзорных собак

Такая работа проведена в 2024 году.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямой линии 6 августа заявил, что в 2024 году в регионе отловили почти 800 безнадзорных животных. В 2023 году этот показатель почти достиг тысячи. За два года на эти цели направили около 22 миллионов рублей.

Клычков отметил, что зачастую причиной появления безнадзорных собак на улице являются хозяева, которые выбрасывают их на улицу. По разным оценкам, в регионе ежедневно на воле оказываются от 7 до 40 животных.


Сергей Силаев
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