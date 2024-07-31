Главная » Новости



12:30, 31 июля 2024 года От имени первого вице-спикера Орловского облсовета мошенники рассылают сообщения Об этом Михаил Вдовин сообщил в соцсетях.



Фото: архив

Первый вице-спикер Орловского областного совета Михаил Вдовин сообщил, что на просторах Telegram снова появился фальшивый аккаунт, который от его имени пишет сообщения и совершает звонки. К сожалению, удалить его невозможно.



- Прошу не отвечать на странные сообщения и звонки, поступающие через мессенджеры от моего имени с незнакомого аккаунта, - написал Михаил Вдовин в социальных сетях.



Ранее мошенники орудовали в соцсетях, используя имя председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского.







Читайте также: Мошенники рассылают сообщения от имени председателя Орловского облсовета Музалевского





Сергей Мерцалов



