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18:30, 9 февраля 2024 года Мошенники рассылают сообщения от имени председателя Орловского облсовета Музалевского Об этом сообщил сам спикер регионального заксобрания.



Фото: архив

Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский сообщил, что мошенники орудуют, используя его имя. Он призвал не поддаваться на уловки и не сообщать никакие данные.



– Снова якобы от моего имени начали рассылаться сообщения в мессенджерах и социальных сетях с просьбами о встрече с какими-то людьми или о помощи в получении какой либо информации. Это мошенники! Если вы получили подобное сообщение, то ни в коем случае не поддавайтесь этим уловкам и не сообщайте никакие данные, если мошенники выйдут с вами на связь, - написал Музалевский в соцсетях.





Сергей Силаев



