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11:55, 27 июля 2024 года Крыши у укрытий в Орле появятся позже Пока что работы не завершены.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В областном центре продолжается установка защитных укрытий. Убежища появятся в Детском парке, парке Победы, в сквере Комсомольцев, на площади Ленина и в сквере Ермолова. Конструкции создают с помощью 3D-принтера из бетона, внутри смогут разместиться до 30 человек.



В комментариях под публикацией мэрии в соцсетях местные жители поинтересовались, почему у укрытий нет крыши. В администрации ответили, что работы еще не завершены, а установка крыш предусмотрена.



– Конечно, у укрытий предусмотрена крыша, так как это защитное сооружение, - сказано в ответе мэрии.



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Сергей Силаев



