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19:09, 23 июля 2024 года В Орле появятся укрытия для защиты от БПЛА Конструкции из бетона установят до 5 августа.



Фото: пресс-служба губернатора

В Орле появятся укрытия, которые помогут защитить жителей в случае опасности. Бетонные конструкции установят в Детском парке, парке Победы, вблизи сквера Ермолова, на площади Ленина и в сквере Комсомольский до 5 августа.





Строительство укрытий ведется по поручению губернатора Андрея Клычкова в рамках работы оперативного штаба Орловской области. Об этом сообщает региональный инфопортал.







Сергей Мерцалов



