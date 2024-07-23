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19:09, 23 июля 2024 года В Орле появятся укрытия для защиты от БПЛА Конструкции из бетона установят до 5 августа.
Фото: пресс-служба губернатора
В Орле появятся укрытия, которые помогут защитить жителей в случае опасности. Бетонные конструкции установят в Детском парке, парке Победы, вблизи сквера Ермолова, на площади Ленина и в сквере Комсомольский до 5 августа.
Строительство укрытий ведется по поручению губернатора Андрея Клычкова в рамках работы оперативного штаба Орловской области. Об этом сообщает региональный инфопортал. Сергей Мерцалов
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