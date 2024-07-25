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15:00, 25 июля 2024 года В Орловской области на День знаний линейки планируют провести в традиционном формате Однако окончательное решение еще не принято.



Фото: "Вести-Орел"

В Орловской области в начале нового учебного года могут провести линейки в традиционном формате - с гимном и поднятием флага. Об этом в интервью корреспонденту сайта "Вести-Орел" рассказала глава департамента образования региона Ирина Патронова.



По словам Патроновой, сейчас ситуация непростая, и власти следят за ней вместе с правоохранительными органами, сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. Решение о проведении линеек примут коллегиально.



– Обычно линейки проходят во дворе школы, а затем дети проходят в классы. Мы надеемся, что в этом году ситуация позволит нам провести линейки в традиционном формате. Это будет праздничное событие, - отметила руководитель департамента.



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Сергей Силаев



