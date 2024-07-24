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19:00, 24 июля 2024 года Единая школьная форма, бесплатные учебники и уроки робототехники: каким будет новый учебный год в Орловской области Какие изменения ждут школьников и педагогов в 2024-2025 учебном году рассказала Ирина Патронова.



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До первых школьных звонков и нового учебного года остается всего месяц. О том, как как идет подготовка к нему, какие новшества ждут детей, их родителей и учителей в интервью корреспонденту сайта "Вести-Орел" рассказала руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова.



- Ирина Александровна, расскажите, сколько школ в регионе отремонтируют к новому учебному году?

- В настоящее время во всех образовательных организациях региона проводятся текущие ремонтные работы зданий и помещений. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищннности и санитарно-эпидемиологическому состоянию.

В рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" идет капитальный ремонт восьми школ. Это Хотынецкая средняя школа, школа № 2 в поселке Нарышкино, школа № 15, лицей № 32 и гимназия № 39 в городе Орле, гимназия в Ливнах, Мезенский лицей и Орловская общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в преддверии учебного года в десяти школах региона будут отремонтированы спортивные залы.



- Как обстоят дела с обеспечением кадрами? Хватает ли учителей-предметников?

- В орловских школах наиболее востребованы учителя математики, физики, русского языка и литературы. Не хватает учителей английского языка и информатики. Но все имеющиеся вакансии будут заполнены за счет перераспределения нагрузки между педагогами.



- Сколько педагогов в школах региона в 2024 году примут участие в программе "Земский учитель"?

- Орловская область участвует в программе "Земский учитель", которая привлекает высококвалифицированных педагогов. Согласно программе, учитель, прошедший конкурсный отбор и переехавший работать в сельскую местность, рабочие посллки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, получает единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. В настоящее время по программе "Земский учитель" в школах Орловской области работают 48 учителей.

В прошлом году у нас была одна вакансия по программе "Земский учитель", согласовать которую нам помогло Министерство образования. В этом году у нас восемь таких вакансий. Пять земских учителей - математик, информатик, учитель начальных классов, химик и учитель физкультуры - уже заключили трудовые договоры с сельскими школами. Мы продолжаем принимать заявки. Уверены, что к 1 сентября 2024 года все наши вакансии будут закрыты.



- Известно ли уже, сколько первоклассников впервые сядет за парты в школах Орла и Орловской области? Сколько всего учеников будут обучаться в 2024-2025 годах? Откроются ли в регионе новые школы?

- В Орловской области более 76 тысяч обучающихся. Они будут получать знания в 332 общеобразовательных организациях региона. 1 сентября впервые школьный звонок прозвенит для 7112 первоклассников.

Самое ожидаемое событие - открытие школы № 53 на улице Зеленина в Орле. Учебное заведение рассчитано на 1225 учащихся, а педагогический коллектив - 80 человек. Также надеемся, что к началу учебного года недалеко от Орла откроется и агролицей "Колос".



- Будут ли оптимизированы сельские школы? Планируется ли объединение учебных организаций в сельской местности?

- Треть учебных заведений в нашем регионе составляют сельские школы. Они очень разные: есть школы, в которых учится всего девять детей. Содержание таких школ обходится дорого, а самое главное - дети не могут получить качественное образование. Например, в них нет доступа к высокоскоростному интернету и интерактивным доскам, что сказывается на качестве обучения. Нередко родители сами просят перевести своих детей в другую школу.

Чтобы сохранить малокомплектные школы, особенно те, где есть начальные классы, мы рекомендуем создавать филиалы. В этом году в Залегощенском районе появится два филиала. В городе Орле филиалом школы № 11 станет школа № 48. Однако одна малокомплектная школа в Покровском районе будет ликвидирована. Это позволит сократить расходы и обеспечить качественный образовательный процесс.



- В 2024 году губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о введении единой школьной формы в регионе. Как она будет выглядеть для мальчиков и девочек?

- Вопрос о введении школьной формы обсуждался долгое время через родительские комитеты. Мы проводили опросы и анкетирование родителей, а также рассматривали этот вопрос на встречах губернатора с представителями Управляющих советов школ. В результате выяснилось, что большинство родителей поддерживают идею единой формы. Они считают, что это дисциплинирует детей, не отвлекает их от учёбы и помогает устранить социальное неравенство.

Сейчас департамент образования подготовил свои рекомендации по поводу школьной формы. Для нее предлагается использовать синий цвет. В мужской комплект будут входить брюки и жилет (пиджак как элемент парадной формы), а в женский - юбка и жилет, а также брюки в осенне-зимний период.

Мы выбрали такой мягкий вариант, чтобы дети постепенно привыкали к форме. Кстати, государственный стандарт на школьную форму в настоящее время находится на этапе разработки. Он разделит одежду школьника на будничную и праздничную и определит требования к качеству материала. Введение стандарта планируется уже в 2025 году. После этого будут внесены соответствующие изменения в Постановление о введении единой школьной формы в общеобразовательных организациях Орловской области.



- Сколько школьников в Орловской области будут учиться в первую и вторую смены? Изменилось ли это количество по сравнению с прошлым учебным годом?

- По нашим прогнозам, к началу нового учебного года около 76% учащихся в Орловской области будут посещать занятия в первую смену. Это более 58 тысяч детей. В то же время для 18 тысяч ребят из 49 школ региона образовательный процесс будет организован во вторую смену.

Подавляющее большинство школ, где планируются занятия во вторую смену, находится в Орле, Ливнах и Орловском муниципальном округе. К сожалению, число таких учебных заведений увеличивается. В прошлом году во вторую смену занимались 13 тысяч орловских учеников в 45 школах области.



- Как обстоят дела с обеспечением школьников учебниками?

- По закону, школа обязана предоставлять бесплатные учебники всем ученикам. С этого года начнётся постепенное обновление фонда учебников. В первую очередь это коснется новых предметов, таких как «труд», который раньше назывался «технология». В 2023 году появился новый государственный учебник по истории, и постепенно появятся единые учебные пособия по основным предметам.

Всего для школ нашего региона в 2024 году планируется закупить более 215 тысяч учебников. При этом учебники, приобретённые ранее, можно будет использовать до сентября 2025 года. Таким образом, в новом учебном году все школьники Орловской области будут обеспечены бесплатными учебниками.



- Кто имеет право на бесплатное школьное питание в Орловской области? Сколько учеников получают льготное питание?

- В нашем регионе сложилась благоприятная ситуация. Горячим питанием в Орловской области обеспечены все ученики начальной школы, а это более 31 тысячи детей.

В 21 муниципальном образовании региона бесплатное питание предоставляется всем школьникам с 5 по 11 класс, что составляет почти 19 тысяч детей. Многие главы районов считают, что дети должны иметь возможность получать бесплатное питание в школе.

В шести муниципалитетах бесплатное школьное питание предоставляется детям, относящимся к льготным категориям. Это ребята из многодетных семей, дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из семей участников СВО.



- Как планируется провести линейки в 2024 году? Будут ли они проходить в классах или на открытом воздухе? И какие меры безопасности будут приняты?

- Сейчас ситуация непростая, и мы следим за ней вместе с правоохранительными органами, сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. Решение о проведении линеек мы будем принимать коллегиально. Обычно линейки проходят во дворе школы, а затем дети отправляются в классы. Мы надеемся, что в этом году ситуация позволит нам провести линейки в традиционном формате с гимном и поднятием флага. Это будет праздничное событие.



- Введут ли в орловских школах новые учебные предметы, такие как робототехника, кибербезопасность и финансовая грамотность? Как изменятся программа по технологии, ОБЖ, физкультуре и истории?

- Важные изменения коснутся двух учебных предметов. Предмет "ОБЖ" изменит название на "Основы безопасности и защиты Родины" и будет изучаться в 8-11 классах. А предмет "Технология" сменит название на "Труд". Он будет включать в себя модули, связанные с агротехникой и робототехникой. Таким образом, предмет станет более современным и ориентированным на получение различных профессий.

Изменения также затронут такие предметы, как история и обществознание. В них будут добавлены модули, в том числе по финансовой грамотности.

С начала нового учебного года появится интересный курс для школьников по семьеведению. Он будет посвящнен традиционным семейным ценностям. Это важно для того, чтобы дети понимали, что такое семья. Кроме того, обновится содержание предметов, таких как информатика, физика, математика и история.



- Какое внимание будет уделяться патриотическому воспитанию в орловских школах в новом учебном году?

- Для нашего региона патриотизм - это не просто слова. Орловская область сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, и практически в каждой семье есть те, кто сражался за нашу Родину. Поэтому патриотическому воспитанию в нашем регионе уделяется особое внимание.

Важным компонентом является участие школ в федеральных и региональных проектах. Например, федеральный проект "Без срока давности", региональные проекты "Эхо войны", "Храмы, музеи, усадьбы Орловщины", региональный конкурс художественного творчества "Крымская весна" и многие другие. Кроме того, в образовательной системе Орловской области работает ресурсный центр по туризму и краеведению.

Эффективной формой патриотического воспитания является вовлечение детей в деятельность общественных объединений, таких как "Орлята", "Юнармия", "Движение Первых" и волонтёрские объединения. Ребята делают проекты, участвуют в творческих конкурсах и стараются ухаживать за воинскими мемориалами и захоронениями погибших героев.

Также старшеклассники помогают фронту, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, пишут письма и делают рисунки для наших бойцов. И эта работа будет продолжаться.





Сергей Мерцалов



