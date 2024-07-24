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20:00, 24 июля 2024 года

Форма для школьников в Орловской области будет синего цвета

Рекомендации подготовил департамент образования.

Фото: архив

Департамент образования Орловской области подготовил рекомендации по поводу школьной формы. Для нее предлагается использовать синий цвет. Об этом корреспонденту сайта "Вести-Орел" в интервью рассказала руководитель профильного департамента Ирина Патронова.

В мужской комплект будут входить брюки и жилет (пиджак как элемент парадной формы), а в женский - юбка и жилет, а также брюки в осенне-зимний период.

Мы выбрали такой мягкий вариант, чтобы дети постепенно привыкали к форме. Кстати, государственный стандарт на школьную форму в настоящее время находится на этапе разработки. Он разделит одежду школьника на будничную и праздничную и определит требования к качеству материала, - рассказала Ирина Патронова.

Уже после этого внесут изменение в постановление о введении единой школьной формы в Орловской области.

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Сергей Силаев
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