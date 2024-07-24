Троснянцам вручили награды в честь 96-летия района
Грамоты жители получили из рук главы региона.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 24 июля наградил жителей Троснянского района в честь 96-летия со дня образования муниципалитета.
Самым крепким семьям глава региона вручил медаль "За любовь и верность", также троснянцы получили почетные грамоты и медали "За помощь в специальной военной операции".
– Троснянский район – один из ключевых в сельхозпроизводстве Орловщины. В этом году мы вновь ожидаем от троснянских хлеборобов новых высоких результатов! Благодарю вас за твердую гражданскую позицию, искренний патриотизм, любовь к родному краю, - сказал на вручении губернатор.