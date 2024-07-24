Троснянцы отмечают День района

Троснянский район Орловской области отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День района. В райцентре прошел митинг, мероприятие посетил губернатор Андрей Клычков. Глава региона возложил цветы к братской могиле советских воинов.
– В летопись ратной славы Отечества навечно вписали свои имена герои Соборовского поля. В 2015 году Тросне было присвоено почётное звание "Населенный пункт воинской доблести", а в прошлом году это звание присвоено деревне Соборовка. Слава воинам Красной Армии, освободившим Троснянскую землю летом 43-го года! – сказал Андрей Клычков.
В 17.00 в Тросне пройдет праздничный концерт "Любовь побеждает все!". Начало в 17.00.