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10:16, 24 июля 2024 года Троснянцы отмечают День района В райцентре прошел митинг.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Троснянский район Орловской области отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День района. В райцентре прошел митинг, мероприятие посетил губернатор Андрей Клычков. Глава региона возложил цветы к братской могиле советских воинов.



– В летопись ратной славы Отечества навечно вписали свои имена герои Соборовского поля. В 2015 году Тросне было присвоено почётное звание "Населенный пункт воинской доблести", а в прошлом году это звание присвоено деревне Соборовка. Слава воинам Красной Армии, освободившим Троснянскую землю летом 43-го года! – сказал Андрей Клычков.



В 17.00 в Тросне пройдет праздничный концерт "Любовь побеждает все!". Начало в 17.00.





Сергей Силаев



