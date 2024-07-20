Сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для главы Болхова
Владимир Авилов был задержан 19 июля.
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Сегодня в суде рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения для главы Болхова Владимира Авилова. Он был задержан 19 июля 2024 года.
Напомним, что в апреле 2023 года администрация Болхова заключила контракт на благоустройство "Болховкина луга". Однако работы провели не в полном объеме и из материалов ненадлежащего качества. Об знал глава города, но акты приемки были подписаны. Объект ввели в эксплуатацию.
В результате, как считают следователи, городу Болхову причинен ущерб в размере 66 миллионов рублей. В суд направлено ходатайство о заключении Авилова под стражу.