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13:30, 20 июля 2024 года Сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для главы Болхова Владимир Авилов был задержан 19 июля.



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Сегодня в суде рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения для главы Болхова Владимира Авилова. Он был задержан 19 июля 2024 года.



Напомним, что в апреле 2023 года администрация Болхова заключила контракт на благоустройство "Болховкина луга". Однако работы провели не в полном объеме и из материалов ненадлежащего качества. Об знал глава города, но акты приемки были подписаны. Объект ввели в эксплуатацию.



В результате, как считают следователи, городу Болхову причинен ущерб в размере 66 миллионов рублей. В суд направлено ходатайство о заключении Авилова под стражу.





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