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10:40, 19 июля 2024 года В Орловской области задержали главу Болхова Возбуждено уголовное дело.



Фото: "Болховские куранты"

В Орловской области возбудили уголовное дело в отношении главы города Болхова Владимира Авилова - ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



В апреле 2023 года администрация Болхова заключила контракт на благоустройство "Болховкина луга". Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



– Главе города Болхова было известно о том, что работы на объекте проведены не в полном объеме и выполнены из материалов ненадлежащего качества. В то же время им были даны незаконные указания подчиненным работникам, подрядчику, а также представителю организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ, осуществить незаконную приемку объекта и введение его в эксплуатацию, - сказано в сообщении информационного центра СК РФ.



Как сообщили в ведомстве, в декабре 2023 года акт приемки законченных работ был подписан. В результате, как считают следователи, городу причинен ущерб в размере 66 миллионов рублей. Владимир Авилов задержан. Следователь направит ходатайство в суд о заключении под стражу.



Уголовное дело в отношении главы Болхова возбудили по материалам прокуратуры. Ранее против гендиректора подрядчика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование дел поставлено на контроль в прокуратуре, рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе надзорного ведомства.





Сергей Силаев



