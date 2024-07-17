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14:30, 17 июля 2024 года По факту обрушения лоджии в Болхове возбуждено уголовное дело Происшествие случилось в середине июня.





В Орловской области по факту обрушения лоджии в Болхове возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Происшествие случилось в середине июня в жилом доме по улице Кирпичный завод. Рухнувшая лоджия была частью квартиры, предоставленной местной жительнице из числа детей-сирот районной администрацией.

"В нарушение действующего законодательства администрацией района надлежащие и своевременные меры к содержанию и сохранению указанного муниципального имущества не принимались", – отметили в надзорном ведомстве. Также подан иск о расторжении договора найма жилья, восстановлении сироты в списке нуждающихся в жилплощади, предоставлении благоустроенных квадратных метров либо жилищного сертификата.



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Артем Ежаков



