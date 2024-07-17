По факту обрушения лоджии в Болхове возбуждено уголовное дело
Происшествие случилось в середине июня.
В Орловской области по факту обрушения лоджии в Болхове возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Происшествие случилось в середине июня в жилом доме по улице Кирпичный завод. Рухнувшая лоджия была частью квартиры, предоставленной местной жительнице из числа детей-сирот районной администрацией.
"В нарушение действующего законодательства администрацией района надлежащие и своевременные меры к содержанию и сохранению указанного муниципального имущества не принимались", – отметили в надзорном ведомстве.
Также подан иск о расторжении договора найма жилья, восстановлении сироты в списке нуждающихся в жилплощади, предоставлении благоустроенных квадратных метров либо жилищного сертификата.