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16:40, 23 июня 2024 года

В Болхове рухнули два балкона жилого дома

Это случилось во время грозы.



В Болхове рухнули два балкона жилого дома №2 по улице Кирпичный завод. Хозяев квартир, где обрушились балконы, дома не было. Жилье приобрели для детей-сирот, но они здесь постоянно не проживают. Обрушения соседи опасались давно, так как на стыке балкона со стеной была огромная трещина.

От услуг управляющей компании жители дома №2 отказались, поэтому ремонт им предложили сделать за свой счет. Каждый латал кровлю только над своей квартирой.
Ольга Герасимова, старшая по дому №2 по ул. Кирпичный завод: "Хозяйке сообщали, звонили, но она не отреагировала, так и стояла открытая крыша, лил дождь, снег".
По закону, балконы считаются личным имуществом граждан, ответственность за него хозяева несут сами. В этом доме балконы являются пристройкой к основному зданию, они построены на насыпном фундаменте – подвижность грунта от дождей тоже могла сыграть роль в этом ЧП.

26 июня теме ЧП посвятят один из вопросов заседания райсовета.

Дом 1984 года постройки, аварийным не признан, но включен в программу досрочного ремонта крыш в 2025 году. По факту происшествия ведет проверку областная прокуратура. На соседних балконах тем временем уже появились новые трещины.


Татьяна Тимохина
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