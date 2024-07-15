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15:35, 15 июля 2024 года Минобрнауки назовет имя исполняющего обязанности ректора ОГУ Это произойдет в ближайшее время.



Фото: архив

Министерство науки и высшего образования в ближайшее время назовет имя исполняющего обязанности ректора Орловского государственного университета. Об этом говорится в сообщении учебного заведения в Telegram-канале.



15 июля ректор ОГУ Александр Федотов скончался в возрасте 53 лет. Время и место прощания будет сообщено дополнительно.





Сергей Силаев



