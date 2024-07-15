Умер ректор ОГУ имени Тургенева Александр Федотов. Он скончался на 54-м году жизни.
Александр Анатольевич Федотов – кандидат экономических наук, доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации, почетный работник науки и высшей школы Орловской области. Эту информацию подтвердил нам источник.
Орловский госуниверситет Федотов возглавил в сентябре 2019-го года, сменив на этом посту Ольгу Пилипенко.
Редакция ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Александра Анатольевича.