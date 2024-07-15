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10:34, 15 июля 2024 года Почти 25 тысяч человек в Орловской области остались без света из-за урагана Электричество планируют восстановить в течение суток.



Фото: Ольга Супонева

Районы Орловской области пострадали из-за прошедшего в ночь с 14 на 15 июля урагана. Речь об этом зашла на аппаратном совещании в облправительстве 15 июля.



– В результате непогоды пострадали установки "Россетей" в 11 муниципальных образованиях. Это Кромской, Урицкий, Орловский округ, Болховский, Верховский, Залегощенский, Ливенский, Покровский, Должанский, Мценский районы области, - сообщил первый заместитель губернатора в правительстве региона Владимир Ивановский на совещании.



По словам Ивановского, зафиксировано 63 отключения сети от 6 до кВт, не работают 772 трансформатора, обесточено 354 населенных пункта, 24564 человек без света, 15 социально значимых объектов.



На совещании отметили, что последствия непогоды планируют устранить за 24 часа. Введен режим повышенной готовности. К восстановлению подключены 29 бригад, 92 человека и 30 оперативно-выездных бригад. Приедут на помощь специалисты из других регионов.



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Сергей Силаев



