Бригады из четырех регионов помогут орловцам в устранении последствий непогоды
Всего планируют приехать 30 бригад специалистов.
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В Орловскую область на помощь в устранении последствий урагана приедут 30 бригад. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский на аппаратном совещании 15 июля.
– Планируется выделение нам 30 бригад. Выдвигаются в нашу сторону три бригады из Воронежа, три из Липецка, три из Курска, пять из Белгорода, - уточнил Ивановский.
Напомним, без света остались почти 25 тысяч человек. Восстановить электроснабжение планируют за сутки.