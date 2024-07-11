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18:23, 11 июля 2024 года Задержан гендиректор подрядной организации, ремонтировавшей "Болховкин луг" Решается вопрос об избрании меры пресечения.



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В Белгороде правоохранительные органы задержали генерального директора компании "СБК-ГРУПП", которая занималась ремонтом "Болховкина луга". По результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступление выявлено на основе материалов оперативной деятельности УФСБ России по Орловской области. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность). Расследование продолжается.



Напомним, что ремонтом парка в Болхове занималось ООО "СБК-ГРУПП". Как установили правоохранители, работы были выполнены некачественно и не в полном объеме. Тем не менее, их полностью оплатили. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается в 66 миллионов рублей.





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