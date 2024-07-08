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9:30, 8 июля 2024 года Главе СК доложат о причинах волокиты по делу "Болховкина луга" Александр Бастрыкин отреагировал на обращение в его приемную.





Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Юдину доложить о причинах волокиты, допущенной по уголовному делу о нарушениях при реконструкции парка "Болховкин луг". Также глава СК поручил принять меры к скорейшему завершению расследования и представить доклад.



Напомним, что о возбуждении уголовного дела стало известно в конце мая 2024-го года. В обращении к Александру Бастрыкину утверждается, что детские и спортивные площадки на общественной территории не отвечают требованиям безопасности и представляют угрозу детям.



Также ненадлежащим образом работает водоотводная система, из-за чего парк и соседний жилой дом затапливает во время дождей. Несмотря на это, работы подрядной организации приняты и оплачены.





Артем Ежаков



