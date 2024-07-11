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10:00, 11 июля 2024 года

В августе в Орле пройдет ярмарка вина, сыра, хлеба и меда

Она состоится 16 и 17 числа.


В парке "Орловская крепость" 16 и 17 августа снова пройдет ярмарка "Вино-Сыр, Хлеб-Мед на "Стрелке". Постановление об организации мероприятия подписано мэром Юрием Парахиным.

16 августа (пятница) ярмарка будет работать с 15:00 до 22:00, 17 августа (суббота) – с 10:00 до 22:00.

На ярмарке будет представлена винодельческая продукция (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), аксессуары для вина – штопоры, укупорка, сувенирная продукция, средства для охлаждения вина, специализированная мебель и предметы интерьера – стеллажи, подставки для вина, книги и журналы о вине, сыры натуральные, плавленые, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, кондитерские, сухаро-бараночные изделия, пряники, безалкогольные напитки, соки, мед в ассортименте, продукты пчеловодства: прополис, цветочная пыльца, маточное молочко, сувениры (керамика, текстиль, изделия из дерева).

Также будет организована работа фудкорта.

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Артем Ежаков
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