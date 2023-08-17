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14:00, 16 августа 2023 года Производители из разных регионов удивляли орловцев обилием вкусов Выставка-ярмарка "Вино — Сыр, Хлеб — Мед" прошла в областной столице в минувшие выходные.





С 11 по 13 августа в парке "Орловская крепость" прошла первая выставка-ярмарка "Вино — Сыр, Хлеб — Мед". Свои товары представили пять сыроваров и больше 10 пчеловодов из Орловской области.



Участие приняли не только местные производители – гости с вином приехали из Краснодара, а Тула удивляла пряниками.



Выставка приняла больше тысячи посетителей. В следующий раз организаторы подготовят еще более насыщенную программу.





Александра Бахтина



