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20:45, 2 июля 2024 года В Орловской области мать и дочь заразились ботулизмом Обе лечатся в стационарах.







Первые за много лет пациенты с ботулизмом появились в инфекционных стационарах Орла. Это мать и ее 14-летняя дочь из Верховского района. Первая сейчас лечится в больнице Боткина, вторая – в НКМЦ имени Круглой.



Заразились родственницы, съев купленную рыбу холодного копчения. У матери болезнь в степени средней тяжести, у дочери состояние похуже – она съела больше рыбы. Девочка одно время находилась на ИВЛ, но теперь идет на поправку. Тем не менее, юная орловчанка все еще лежит в реанимационном отделении.



Обе пациентки получают нейтрализующую ботулотоксин сыворотку.



Пациенты с ботулизмом жалуются на общую слабость, утомляемость, двоение перед глазами, "мушек". Дальше появляются кишечные расстройства.



Ботулотоксин очень токсичен для организма, он отключает дыхательную и мышечную систему человека.



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Елена Литинская



