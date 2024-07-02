В Орловской области мать и дочь заразились ботулизмом
Обе лечатся в стационарах.
Первые за много лет пациенты с ботулизмом появились в инфекционных стационарах Орла. Это мать и ее 14-летняя дочь из Верховского района. Первая сейчас лечится в больнице Боткина, вторая – в НКМЦ имени Круглой.
Заразились родственницы, съев купленную рыбу холодного копчения. У матери болезнь в степени средней тяжести, у дочери состояние похуже – она съела больше рыбы. Девочка одно время находилась на ИВЛ, но теперь идет на поправку. Тем не менее, юная орловчанка все еще лежит в реанимационном отделении.
Обе пациентки получают нейтрализующую ботулотоксин сыворотку.
Пациенты с ботулизмом жалуются на общую слабость, утомляемость, двоение перед глазами, "мушек". Дальше появляются кишечные расстройства.
Ботулотоксин очень токсичен для организма, он отключает дыхательную и мышечную систему человека.