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19:41, 1 июля 2024 года Орловский невролог напомнила способы профилактики ботулизма Виктория Абрамчева также рассказала, как на человека действует ботулотоксин и какая среда для него наиболее благоприятна.







В Орловской области пациенты с ботулизмом встречаются нечасто. Однако медики насторожены. Особенно летом, в сезон грибов, ягод и консерваций. Самые тяжелые осложнения ботулизма – неврологические. Подробнее в интервью ГТРК "Орел" рассказала главный невролог области Виктория Абрамчева.



Пациенты с ботулизмом жалуются на общую слабость, утомляемость, двоение перед глазами, "мушек". Дальше появляются кишечные расстройства.



Ботулотоксин очень токсичен для организма, он отключает дыхательную и мышечную систему человека.



Ботулизм поддается лечению.









Елена Литинская



