В Орловской области завершено расследование уголовного дела о коррупции

Новые обвинения предъявлены экс-сотруднику "Упрдор Москва – Харьков".

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Взятки он брал за помощь в выдаче специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также за другую поддержку.

Мужчина не признал свою вину. Дело было возбуждено по материалам оперативной деятельности Управлений ФСБ и МВД по Орловской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение.

В феврале 2024 года за аналогичные преступления обвиняемый уже был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области.