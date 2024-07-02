В Орловской области завершено расследование уголовного дела о коррупции

|Главная » Новости
12:52, 2 июля 2024 года
В Орловской области завершено расследование уголовного дела о коррупцииНовые обвинения предъявлены экс-сотруднику "Упрдор Москва – Харьков".
Фото: архив
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника "Упрдор Москва - Харьков". Следствие установило, что в период с 2017 по 2022 годы он получил взятки от 11 представителей грузоперевозчиков на общую сумму более 10 миллионов 266 тысяч рублей.
Взятки он брал за помощь в выдаче специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также за другую поддержку.
Мужчина не признал свою вину. Дело было возбуждено по материалам оперативной деятельности Управлений ФСБ и МВД по Орловской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение.
В феврале 2024 года за аналогичные преступления обвиняемый уже был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области.