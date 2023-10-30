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16:30, 30 октября 2023 года

В Орле бывшего эксперта Упрдор "Москва – Харьков" осудят за взятки

Следствие считает, что мужчина незаконно получил более 30 миллионов рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Заводской районный суд Орла начинает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства одного из отделов Упрдор "Москва – Харьков". Следствие считает, что с 2017 по 2022 годы он получил в качестве взяток от шести грузоперевозчиков и их представителей 30,6 миллиона рублей.

Деньги мужчина получал за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также решение возникающих в связи с этим вопросов.

Как сообщили в областном СУ СК, вину обвиняемый не признал.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области. Ведомства вели оперативное сопровождение расследования.


Артем Ежаков
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