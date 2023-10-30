В Орле бывшего эксперта Упрдор "Москва – Харьков" осудят за взятки
Следствие считает, что мужчина незаконно получил более 30 миллионов рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
Заводской районный суд Орла начинает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства одного из отделов Упрдор "Москва – Харьков". Следствие считает, что с 2017 по 2022 годы он получил в качестве взяток от шести грузоперевозчиков и их представителей 30,6 миллиона рублей.
Деньги мужчина получал за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также решение возникающих в связи с этим вопросов.
Как сообщили в областном СУ СК, вину обвиняемый не признал.
Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области. Ведомства вели оперативное сопровождение расследования.