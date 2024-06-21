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10:40, 21 июня 2024 года Константин Домогатский получил жалобы на нескольких сотрудников детского сада №97 Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области продолжает держать на контроле инцидент в воспитательном учреждении.





Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский получил жалобы на нескольких сотрудников детского сада №97. Омбудсмен продолжает держать на контроле инцидент в воспитательном учреждении. "После инициированной проверки в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Орловской области поступают дополнительные обращения и звонки от родителей воспитанников детского сада №97. В обращениях, в том числе, содержатся новые сведения о ненадлежащем отношении некоторых сотрудников данного учреждения к детям. Вся поступающая информация будет проанализирована и направлена для проверки фактов в соответствующие компетентные органы", – отметил Домогатский в своем телеграм-канале. Напомним, что сейчас правоохранители проверяют информацию о ненадлежащем обращении с воспитанником и применении воспитателем физической силы к ребенку. Видео начало распространяться по городским пабликам в социальных сетях 18 июня. 19 июня детский омбудсмен подчеркнул, что соответствующий запрос в адрес мэрии с целью проверки данных фактов уже сделан, а также отметил, что, по предварительной информации, одна из женщин на видео в недавнем прошлом занимала одну из должностей обслуживающего персонала в этой же образовательной организации.

Также уполномоченный заявил, что инициирует комплексную проверку работников детских садов на соответствие занимаемым должностям.



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