Константин Домогатский прокомментировал инцидент в детском саду № 97 города Орла

Детский омбудсмен рассказал, что, по предварительной информации, одна из женщин на видео недавно занимала одну из должностей обслуживающего персонала.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский прокомментировал инцидент в детском саду № 97 города Орла. Напомним, что прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем обращении с воспитанником и применении воспитателем физической силы к ребенку. Видео начало распространяться по городским пабликам в социальных сетях 18 июня.



Детский омбудсмен подчеркнул, что соответствующий запрос в адрес мэрии с целью проверки данных фактов уже сделан.

"По имеющейся у меня предварительной информации от неравнодушных к этой истории граждан, одна из женщин на данном видео в недавнем прошлом занимала одну из должностей обслуживающего персонала в этой же образовательной организации. Буду тщательно разбираться", – отметил Домогатский.

Также уполномоченный заявил, что инициирует комплексную проверку работников детских садов на соответствие занимаемым должностям.