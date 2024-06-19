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16:56, 19 июня 2024 года
Константин Домогатский прокомментировал инцидент в детском саду № 97 города ОрлаДетский омбудсмен рассказал, что, по предварительной информации, одна из женщин на видео недавно занимала одну из должностей обслуживающего персонала.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский прокомментировал инцидент в детском саду № 97 города Орла. Напомним, что прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем обращении с воспитанником и применении воспитателем физической силы к ребенку. Видео начало распространяться по городским пабликам в социальных сетях 18 июня.
Детский омбудсмен подчеркнул, что соответствующий запрос в адрес мэрии с целью проверки данных фактов уже сделан.
"По имеющейся у меня предварительной информации от неравнодушных к этой истории граждан, одна из женщин на данном видео в недавнем прошлом занимала одну из должностей обслуживающего персонала в этой же образовательной организации. Буду тщательно разбираться", – отметил Домогатский.
Также уполномоченный заявил, что инициирует комплексную проверку работников детских садов на соответствие занимаемым должностям.
Артем Ежаков