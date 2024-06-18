В Орле работает делегация правительства РФ

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9:22, 18 июня 2024 года
В Орле работает делегация правительства РФВместе с министрами губернатор осмотрел несколько ключевых объектов.
Фото: архив "Вестей"
В Орловскую область прибыла делегация правительства РФ. Об этом накануне, 17 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.
Глава региона вместе с заместителями министра строительства и культуры посетил ряд ключевых объектов, в их числе аэропорт, многопрофильный медицинский центр, Западный обход Орла.
- Провели совещание с участием подрядчиков, поговорили по помощи, по оценкам и по тем вопросам, которые у нас есть в поручениях по линии правительства, - отметил губернатор Орловской области.
Основная часть делегации прибудет в регион сегодня, 18 июня.
Ольга СУПОНЕВА
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