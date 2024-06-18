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9:22, 18 июня 2024 года В Орле работает делегация правительства РФ Вместе с министрами губернатор осмотрел несколько ключевых объектов.



Фото: архив "Вестей"

В Орловскую область прибыла делегация правительства РФ. Об этом накануне, 17 июня, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире.



Глава региона вместе с заместителями министра строительства и культуры посетил ряд ключевых объектов, в их числе аэропорт, многопрофильный медицинский центр, Западный обход Орла.



- Провели совещание с участием подрядчиков, поговорили по помощи, по оценкам и по тем вопросам, которые у нас есть в поручениях по линии правительства, - отметил губернатор Орловской области.



Основная часть делегации прибудет в регион сегодня, 18 июня.











Ольга СУПОНЕВА



