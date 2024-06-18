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9:25, 18 июня 2024 года В аэропорту Орла завершают работы по взлетно-посадочной полосе Для этого осталось два месяца.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал о ходе работ в аэропорту Орла. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В аэропорту осталось два месяца до завершения взлетно-посадочной полосы. Уже идет монтаж бетонных конструкций для пассажирского терминала". Ранее сообщалось, что характеристики аэропорта позволят ему принимать такие самолеты, как Sukhoi Superjet-100 в комплектации на 75 пассажиров. Воздушная гавань будет регионального значения.





Артем Ежаков



