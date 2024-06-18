В аэропорту Орла завершают работы по взлетно-посадочной полосе

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9:25, 18 июня 2024 года
В аэропорту Орла завершают работы по взлетно-посадочной полосеДля этого осталось два месяца.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал о ходе работ в аэропорту Орла.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "В аэропорту осталось два месяца до завершения взлетно-посадочной полосы. Уже идет монтаж бетонных конструкций для пассажирского терминала".
Ранее сообщалось, что характеристики аэропорта позволят ему принимать такие самолеты, как Sukhoi Superjet-100 в комплектации на 75 пассажиров. Воздушная гавань будет регионального значения.
Артем Ежаков