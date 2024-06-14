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17:30, 14 июня 2024 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за необеспечения лекарствами жительницы Орла Без жизненно необходимых препаратов осталась 57-летняя женщина-инвалид.



Фото: архив

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о необеспечении необходимыми медикаментами женщины в Орле. Речь идет о 57-летней жительнице, которая страдает онкозаболеванием. Она осталась без жизненно важных лекарств.



После того, как женщина обратилась в приемную Бастрыкина соцсети "ВКонтакте", была проведена процессуальная проверка. Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает информационный центр СК России.



Отметим, что это не первый случай, когда Александр Бастрыкин обращает внимание на проблемы с лекарственным обеспечением в Орловской области. В феврале 2024 года без необходимых препаратов осталась еще одна жительница Орла - Клавдия Ставцева.



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