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13:00, 9 марта 2024 года Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за необеспечения лекарствами жительницы Орла С февраля 2024 года женщина не может получить жизненно необходимые препараты.



Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание главе орловского управления Петру Юдину возбудить уголовное дело из-за необеспечения лекарствами жительницы Орла. Как сообщили в информационном центре СКР, с февраля Клавдия Ставцева, несмотря на имеющееся судебное решение, не может получить жизненно необходимые препараты.



Женщина вынуждена приобретать лекарства за свой счет. Ей не предоставляют компенсационные выплаты.



На поручение Александра Бастрыкина орловчанка отреагировала в соцсетях. Она отметила, что уже два месяца ждет ответов, а дело не возбуждается.



- У каждой ошибки есть ФИО должностного лица, которое несет ответственность за своевременное лекарственное обеспечение льготной категории граждан, - написала Клавдия Ставцева.



В СУ СК России по Орловской области проводится процессуальная проверка. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.









Сергей Мерцалов



