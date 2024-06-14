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14:57, 14 июня 2024 года

Шесть человек погибли на водоемах Орловской области в 2024 году

Всего зарегистрировано девять происшествий на воде.


За истекший период 2024 года в Орловской области зарегистрировано девять происшествий на воде. Погибли шесть человек, еще трое, включая детей, спасены. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В целях предотвращения трагедий спасатели проводят профилактические акции и рейды. До 30 июня проходит акция "Вода — безопасная территория". Инспекторы беседуют с посетителями пляжей о правилах безопасности, патрулируют водоемы.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают орловцев купаться только в разрешенных водоемах. Их в области 39. Особенное внимание нужно уделить детям — не отпускать их купаться одних, следить за ними во время отдыха. Также спасатели призывают ни в коем случае не заходить в воду нетрезвыми.

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Артем Ежаков
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