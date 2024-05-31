МЧС опубликовало список оборудованных пляжей в Орловской области

|
|
|Главная » Новости
12:00, 31 мая 2024 года
МЧС опубликовало список оборудованных пляжей в Орловской областиКупальный сезон начинается 1 июня.
1 июня в Орловской области откроется купальный сезон. Список разрешенных для купания мест опубликовало главное управление МЧС России по Орловской области. Всего их 39. Они соответствуют всем требованиям безопасности.
В МЧС призывают жителей региона купаться только в оборудованных местах и не купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Лучше всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегреться. Продолжительность купания не должна превышать 15–20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с трех до пяти минут.
- Орел: зона отдыха на реке Оке в районе Центрального парка культуры и отдыха, зона отдыха озера Светлая жизнь;
- Ливны: городской пляж на реке Сосне;
- Мценск: городской пляж на реке Зуше;
- Болхов: пляж на пруду реки Нугрь;
- Верховский район: муниципальный пляж на пруду деревни Малый Синковец;
- Глазуновский район: пляж на пруду деревни Кунач, пляж на пруду деревни Ловчиково;
- Дмитровский район: село Столбище, пляж на пруду Селькин, город Дмитровск, пляж на пруду Дмитровском;
- Должанский район: пляж на пруду деревни Калиновка, пляж на пруду деревни Фроловка;
- Залегощенский район: поселок Залегощь, муниципальный пляж Залегощенский на реке Неручи;
- Знаменский район: деревня Ждимир, муниципальный пляж на пруду Ждимирском, деревня Разбегаевка, муниципальный пляж на пруду Разбегаевском;
- Колпнянский район: пляж на озере в поселке Колпна;
- Корсаковский район: Корсаковское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Зуше;
- Краснозоренский район: Россошенское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Песочном;
- Кромской район: село Шахово, пляж на базе отдыха "Экоостров", пляж на пруду села Ретяжи;
- Ливенский район: Сергиевское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Кшени, деревня Семенихино, муниципальный пляж на реке Лесная Ливенка, Здоровецкое сельское поселение, пляж на Ключевскм водохранилище;
- Малоархангельский район: Октябрьское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Новом Беленьком;
- Мценский район: пляж на пруду деревни Первый Воин;
- Новодеревеньковский район: поселок Михайловка, пляж на реке Любовше;
- Новосильский район: город Новосиль, муниципальный пляж на реке Зуше;
- Орловский муниципальный округ: территория парк-отеля "Мечта", пляж на реке Мезенке, поселок Большевик, пляж на пруду Сахарном, поселок Зеленый Шум, место для отдыха детей на пруду на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Мечта" – филиала детского санатория "Орловчанка", деревня Лесная, пляж на пруду Андриабуж;
- Покровский район: Даниловское сельское поселение, пляж на реке Липовец;
- Свердловский район: деревня Васильевка, муниципальный пляж на Неручанском водохранилище;
- Сосковский район: муниципальный пляж на пруду деревни Маяк;
- Троснянский район: село Тросна, Пенькозаводской пляж, муниципальный пляж "Высокий берег" на Михайловском водохранилище;
- Урицкий район: деревня Большое Сотниково, муниципальный пляж;
- Хотынецкий район: Ильинское сельское поселение, муниципальный пляж на озере Старое;
- Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, пляж на пруду реки Мох.
Запрещено заходить в воду нетрезвым. Особое внимание надо уделить детям, за ними нужен постоянный присмотр.
Нельзя заплывать далеко от берега, так как можно не рассчитать силы. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног. Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться: плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.