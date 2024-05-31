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12:00, 31 мая 2024 года МЧС опубликовало список оборудованных пляжей в Орловской области Купальный сезон начинается 1 июня.





1 июня в Орловской области откроется купальный сезон. Список разрешенных для купания мест опубликовало главное управление МЧС России по Орловской области. Всего их 39. Они соответствуют всем требованиям безопасности.

Орел: зона отдыха на реке Оке в районе Центрального парка культуры и отдыха, зона отдыха озера Светлая жизнь;

Ливны: городской пляж на реке Сосне;

Мценск: городской пляж на реке Зуше;

Болхов: пляж на пруду реки Нугрь;

Верховский район: муниципальный пляж на пруду деревни Малый Синковец;

Глазуновский район: пляж на пруду деревни Кунач, пляж на пруду деревни Ловчиково;

Дмитровский район: село Столбище, пляж на пруду Селькин, город Дмитровск, пляж на пруду Дмитровском;

Должанский район: пляж на пруду деревни Калиновка, пляж на пруду деревни Фроловка;

Залегощенский район: поселок Залегощь, муниципальный пляж Залегощенский на реке Неручи;

Знаменский район: деревня Ждимир, муниципальный пляж на пруду Ждимирском, деревня Разбегаевка, муниципальный пляж на пруду Разбегаевском;

Колпнянский район: пляж на озере в поселке Колпна;

Корсаковский район: Корсаковское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Зуше;

Краснозоренский район: Россошенское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Песочном;

Кромской район: село Шахово, пляж на базе отдыха "Экоостров", пляж на пруду села Ретяжи;

Ливенский район: Сергиевское сельское поселение, муниципальный пляж на реке Кшени, деревня Семенихино, муниципальный пляж на реке Лесная Ливенка, Здоровецкое сельское поселение, пляж на Ключевскм водохранилище;

Малоархангельский район: Октябрьское сельское поселение, муниципальный пляж на пруду Новом Беленьком;

Мценский район: пляж на пруду деревни Первый Воин;

Новодеревеньковский район: поселок Михайловка, пляж на реке Любовше;

Новосильский район: город Новосиль, муниципальный пляж на реке Зуше;

Орловский муниципальный округ: территория парк-отеля "Мечта", пляж на реке Мезенке, поселок Большевик, пляж на пруду Сахарном, поселок Зеленый Шум, место для отдыха детей на пруду на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Мечта" – филиала детского санатория "Орловчанка", деревня Лесная, пляж на пруду Андриабуж;

Покровский район: Даниловское сельское поселение, пляж на реке Липовец;

Свердловский район: деревня Васильевка, муниципальный пляж на Неручанском водохранилище;

Сосковский район: муниципальный пляж на пруду деревни Маяк;

Троснянский район: село Тросна, Пенькозаводской пляж, муниципальный пляж "Высокий берег" на Михайловском водохранилище;

Урицкий район: деревня Большое Сотниково, муниципальный пляж;

Хотынецкий район: Ильинское сельское поселение, муниципальный пляж на озере Старое;

Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, пляж на пруду реки Мох. В МЧС призывают жителей региона купаться только в оборудованных местах и не купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Лучше всего купаться утром или вечером, когда нет опасности перегреться. Продолжительность купания не должна превышать 15–20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с трех до пяти минут.



Запрещено заходить в воду нетрезвым. Особое внимание надо уделить детям, за ними нужен постоянный присмотр.



Нельзя заплывать далеко от берега, так как можно не рассчитать силы. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног. Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться: плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.









