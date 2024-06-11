В Орел приехал известный российский микроминиатюрист
Владимир Анискин по заказу орловского Дома-музея Лескова подковал блоху.
Один из признанных микроминиатюристов России Владимир Анискин приехал в Орел из Новосибирска. Ранее по заказу орловского Дома-музея Лескова он подковал блоху.
Анискин рассказал, что хорошо знаком с творчеством Лескова и прочитал немало его книг. Однако он не сразу решился взяться за такую тонкую и кропотливую работу, потребовалось время на размышления.
- Только весной выкроил время для блохи. Некоторые деньги взял только за оформление работы, - отметил мастер.
Работы Владимира Анискина есть в Русском музее в Питере, а некоторые из них даже слетали в космос вместе с космонавтом Олегом Артемьевым.
Сегодня во всем мире всего 11 мастеров микроминиатюры. Шесть из них живут и работают в России и еще трое в бывших странах СНГ. Владимир Анискин считает, что наших мастеров больше, потому что у нас были Лесков и Левша.
Драгоценный подарок остается в музее, а посмотреть на подкованную блоху можно будет в лесковской экспозиции музея Грановского.