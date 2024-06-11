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18:00, 11 июня 2024 года В Орел приехал известный российский микроминиатюрист Владимир Анискин по заказу орловского Дома-музея Лескова подковал блоху.







Один из признанных микроминиатюристов России Владимир Анискин приехал в Орел из Новосибирска. Ранее по заказу орловского Дома-музея Лескова он подковал блоху.



Анискин рассказал, что хорошо знаком с творчеством Лескова и прочитал немало его книг. Однако он не сразу решился взяться за такую тонкую и кропотливую работу, потребовалось время на размышления.



- Только весной выкроил время для блохи. Некоторые деньги взял только за оформление работы, - отметил мастер.



Работы Владимира Анискина есть в Русском музее в Питере, а некоторые из них даже слетали в космос вместе с космонавтом Олегом Артемьевым.



Сегодня во всем мире всего 11 мастеров микроминиатюры. Шесть из них живут и работают в России и еще трое в бывших странах СНГ. Владимир Анискин считает, что наших мастеров больше, потому что у нас были Лесков и Левша.



Драгоценный подарок остается в музее, а посмотреть на подкованную блоху можно будет в лесковской экспозиции музея Грановского.







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Эва Стасюлевич



