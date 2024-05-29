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13:30, 29 мая 2024 года Мастер из Новосибирска подковал блоху для орловского музея Работу выполнил Владимир Анискин.



Фото: Владимир Анискин

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин по заказу орловского Дома-музея Лескова подковал блоху. Об этом мастер сообщил на своей странице "ВКонтакте".



Анискин рассказал, что хорошо знаком с творчеством Лескова и прочитал немало его книг. Однако он не сразу решился взяться за такую тонкую и кропотливую работу, потребовалось время на размышления.



- Только весной выкроил время для блохи. Некоторые деньги взял только за оформление работы, - отметил мастер.



Размер блохи составляет около двух миллиметров. Теперь эта миниатюра станет постоянным экспонатом Дома-музея Лескова в Орле.





