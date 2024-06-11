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14:56, 11 июня 2024 года

Афиша праздничных мероприятий ко Дню России в Орле 2024

Орловцев и гостей города ждут концертные, танцевальные и спортивные программы.


12 июня орловцы отпразднуют День России. Завтра в честь праздника в Орле пройдет ряд концертных, танцевальных и спортивных программ. Их представили в городской администрации.

В 10:00 на площади Ленина состоится торжественная церемония подъема государственного флага. С 15:00 до 17:00 в разных точках города волонтеры будут раздавать ленточки-триколор.

В Детском парке торжества начнутся в полдень. В 12:00 начнется спортивный праздник "Вперед, Россия". В час дня стартует танцевальное шоу "Я, ты, он, она – вместе целая страна", в 14:00 для гостей проведут интерактивную программу "Кладовая России". В три часа дня начнется конкурс рисунков на асфальте "Моя страна". В 16:00 пройдет концерт "Россия-Матушка". Закончит торжества в детском парке концертная программа "Все мы – Россия". Она начнется в 19:00.

В городском парке в 12:00 начнется выступление коллективов парка "Гляжу в озера синие". В 15:00 стартует концерт "Моя Россия". В 19:00 начнется танцевально-развлекательная программа "Вперед, Россия!".

С 15:00 до 17:00 в парке Победы, на улице Ленина, в городском и детском парках, в скверах Танкистов и Комсомольцев, а также на площади у КДЦ "Металлург" пройдет молодежная патриотическая акция "Российский триколор".

В 18:00 на площади у КДЦ "Металлург" начнется концерт "Россия – Родина моя".

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Артем Ежаков
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