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14:56, 11 июня 2024 года Афиша праздничных мероприятий ко Дню России в Орле 2024 Орловцев и гостей города ждут концертные, танцевальные и спортивные программы.





12 июня орловцы отпразднуют День России. Завтра в честь праздника в Орле пройдет ряд концертных, танцевальных и спортивных программ. Их представили в городской администрации.



В 10:00 на площади Ленина состоится торжественная церемония подъема государственного флага. С 15:00 до 17:00 в разных точках города волонтеры будут раздавать ленточки-триколор.



В Детском парке торжества начнутся в полдень. В 12:00 начнется спортивный праздник "Вперед, Россия". В час дня стартует танцевальное шоу "Я, ты, он, она – вместе целая страна", в 14:00 для гостей проведут интерактивную программу "Кладовая России". В три часа дня начнется конкурс рисунков на асфальте "Моя страна". В 16:00 пройдет концерт "Россия-Матушка". Закончит торжества в детском парке концертная программа "Все мы – Россия". Она начнется в 19:00.



В городском парке в 12:00 начнется выступление коллективов парка "Гляжу в озера синие". В 15:00 стартует концерт "Моя Россия". В 19:00 начнется танцевально-развлекательная программа "Вперед, Россия!".



С 15:00 до 17:00 в парке Победы, на улице Ленина, в городском и детском парках, в скверах Танкистов и Комсомольцев, а также на площади у КДЦ "Металлург" пройдет молодежная патриотическая акция "Российский триколор".



В 18:00 на площади у КДЦ "Металлург" начнется концерт "Россия – Родина моя".



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Артем Ежаков



