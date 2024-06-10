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13:19, 10 июня 2024 года В День России в Орле раздадут ленточки-триколор Забрать их можно будет во всех районах города.





12 июня с 15:00 до 17:00 во всех районах Орла будут раздавать ленточки-триколор в честь Дня России. Об этом рассказали в городской администрации.

Волонтеров с ленточками можно будет найти по адресам:



• Советский район — ул. Ленина, детский и городской парки, парк Победы, бульвар Победы;

• Северный район — площадь возле КДЦ "Металлург";

• Железнодорожный район — сквер Танкистов;

• Заводской район — сквер Комсомольцев.





Артем Ежаков



