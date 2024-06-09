В Орле фестиваль пионов посетили более восьми тысяч человек

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14:58, 9 июня 2024 года
В Орле фестиваль пионов посетили более восьми тысяч человекЭкспозиция работала в Детском парке.
Фото: администрация города Орла
Более восьми тысяч жителей Орла и гостей города посетили второй фестиваль пионов, который прошел 8 июня в Детском парке.
Пять орловских коллекционеров представили на выставке более ста сортов пионов невероятных оттенков и названий. Все растения были выставочными. Цветоводы привезли их из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. Об этом сообщили
в пресс-службе орловской мэрии
.
В администрации Орла выразили благодарность всем, кто нашел время посетить эту уникальную выставку. Также слова признательности прозвучали в адрес пионоводов за то, что они показали великолепные растения в центре города.