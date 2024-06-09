воскресенье 9.06.2024 18:24:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:58, 9 июня 2024 года

В Орле фестиваль пионов посетили более восьми тысяч человек

Экспозиция работала в Детском парке.

Фото: администрация города Орла

Более восьми тысяч жителей Орла и гостей города посетили второй фестиваль пионов, который прошел 8 июня в Детском парке.
 
Пять орловских коллекционеров представили на выставке более ста сортов пионов невероятных оттенков и названий. Все растения были выставочными. Цветоводы привезли их из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.
 
В администрации Орла выразили благодарность всем, кто нашел время посетить эту уникальную выставку. Также слова признательности прозвучали в адрес пионоводов за то, что они показали великолепные растения в центре города.


Читайте также:В Орле проходит фестиваль пионов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.