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14:58, 9 июня 2024 года В Орле фестиваль пионов посетили более восьми тысяч человек Экспозиция работала в Детском парке.



Фото: администрация города Орла

Более восьми тысяч жителей Орла и гостей города посетили второй фестиваль пионов, который прошел 8 июня в Детском парке. пресс-службе орловской мэрии. Пять орловских коллекционеров представили на выставке более ста сортов пионов невероятных оттенков и названий. Все растения были выставочными. Цветоводы привезли их из разных уголков нашей страны и даже из-за рубежа. Об этом сообщили В администрации Орла выразили благодарность всем, кто нашел время посетить эту уникальную выставку. Также слова признательности прозвучали в адрес пионоводов за то, что они показали великолепные растения в центре города.



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