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12:10, 8 июня 2024 года В Орле проходит фестиваль пионов Детский парк ждет гостей до семи вечера.



Фото: Татьяна Тимохина

Сегодня, 8 июня, в Орле проходит второй фестиваль пионов. Гостей ждет детский парк: цветоводы собрались здесь на фестивальной площадке.



Орловские коллекционеры представляют более сотни уникальных сортов этого цветка. По словам организаторов, в прошлом году фестиваль собрал тысячи человек. В нынешнем году на фестивальной площадке тоже многолюдно.





Посетить парк можно до 19:00.





Ольга СУПОНЕВА



