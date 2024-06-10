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8:00, 10 июня 2024 года На одной из дорог в Орловской области ограничат движение транспорта Речь идет об участке в Орловском округе.



Фото: архив

В Орловской области на одной из дорог ограничат движение автомобилей. Речь идет об участке "село Паслово - деревня Ботавина" - деревня Заречная в Орловском муниципальном округе.



Как сообщили в местной администрации, с 20 июня по 1 октября транспорт здесь будет ездить по одной полосе. Это связано с проведением капитального ремонта.



Напомним, что в 2024 году на ремонт орловских автодорог направят более трех миллиардов рублей. Средства выделят благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".







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