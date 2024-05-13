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15:00, 13 мая 2024 года

На ремонт орловских автодорог направят более трех миллиардов рублей

Средства будут выделены в 2024 году.

Фото: архив

В этом году на ремонт автодорог Орловщины направят 3,2 миллиарда рублей. Средства выделят благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", более 54 миллионов рублей будет выделено на капремонт автодороги Колпна-Моховое-граница Курской области в Колпнянском районе. Ремонт трех участков автодорог общей протяженностью 16,6 тысяч километров в Залегощенском, Ливенском и Колпнянском районах обойдется в 308,71 миллиона рублей.

Продолжается реконструкция автодороги регионального значения "Сосково-Мураевка-Должонки со строительством обхода населенного пункта Должонки в Орловской области". Подрядчик занимается укладкой нижнего и верхнего слоев асфальта, устройством подходов к мосту, обустройством автомобильной дороги, водоотводных и очистных сооружений.

На содержание автомобильных дорог в Орловской области в 2024 году предусмотрено 1,8 миллиарда рублей.


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