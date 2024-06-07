В июне на Орловщине пройдут четыре ярмарки вакансий
Наибольшим спросом пользуются такие специальности, как водитель, слесарь, разнорабочий.
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В июне в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий. Наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как водитель, слесарь и разнорабочий.
Ярмарки вакансий состоятся в Колпне, Мценске, Ливнах, а самая масштабная - в городе Орле. Соискателей ждут 28 числа в здании областной библиотеки имени Бунина. Будет представлено более 60 вакансий от различных предприятий и организаций.
Узнать даты и время проведения ярмарок можно на сайте службы занятости.