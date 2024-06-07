Главная » Новости



12:30, 7 июня 2024 года В июне на Орловщине пройдут четыре ярмарки вакансий Наибольшим спросом пользуются такие специальности, как водитель, слесарь, разнорабочий.



Фото: архив

В июне в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий. Наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как водитель, слесарь и разнорабочий.



Ярмарки вакансий состоятся в Колпне, Мценске, Ливнах, а самая масштабная - в городе Орле. Соискателей ждут 28 числа в здании областной библиотеки имени Бунина. Будет представлено более 60 вакансий от различных предприятий и организаций.



Узнать даты и время проведения ярмарок можно на сайте службы занятости.



Читайте также: В июне в Орловской области пройдут пять ярмарок вакансий





Мария Семак



